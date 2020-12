Farmacêutica Pfizer prevê vacinar para já 300 mil portugueses contra a covid-19

JN Hoje às 16:07 Facebook

O diretor-geral da Pfizer em Portugal assumiu esta quarta-feira que a farmacêutica espera vacinar contra o novo coronavírus 300 mil portugueses numa primeira fase. Vacina deverá chegar a 1 de janeiro.

Paulo Teixeira esclarece, segundo a rádio TSF, que, até ao final de dezembro, é esperado que a União Europeia aprove a vacina contra da covid-19 da Pfizer. "Na Europa, a expetativa é que consigamos fazer uma distribuição de 25 milhões de vacinas, logo numa primeira tranche. De acordo com o contrato, Portugal irá receber quatro milhões e 600 mil doses", acrescentou numa conferência da Confederação Empresarial de Portugal (CIP).

Já à RTP, a diretora-médica da Pfizer Portugal, Susana Castro, aponta que com a aprovação da Agência Europeia do Medicamento a 29 de dezembro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica com o laboratório de biotecnologia BioNTech chegue a Portugal nos primeiros dias de janeiro.

Os dois dirigentes da Pfizer em Portugal avançam que o transporte das vacinas será assegurado pela farmacêutica, desde as fábricas na Alemanha e na Bélgica até aos respetivos países europeus, consoante os locais de vacinação que as autoridades de saúde definirem.

Esta quarta-feira, a agência de medicamentos britânica já avançou no processo com a aprovação: na próxima semana deverão começar a ser distribuídas as primeiras doses da vacina no Reino Unido.