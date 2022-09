Farmácias com reservas mas sem corrida na procura da vacina da gripe

Diana Morais Ferreira e Guilherme Gonçalves Hoje às 16:54 Facebook

Algumas farmácias já têm reservas para a vacinação contra a gripe mas a procura este ano não é tão elevada como nos últimos anos. Regista, contudo, uma maior procura por parte da população mais jovem.

A vacina contra a gripe chegou às farmácias esta terça-feira e já está disponível para ser administrada. Apesar da procura ser menor este ano, algumas farmácias já têm lista de reservas e outras até já administraram vacinas hoje.

"Hoje já administramos uma vacina e vamos agora administrar a segunda. Temos alguma procura mas muito menos do que nos anos anteriores", revelou Conceição Machado, diretora técnica da Farmácia da Estação - Trindade, no Porto, uma das farmácias contactadas pelo JN.

Após a chegada das 850 mil vacinas encomendadas pelas farmácias, regista-se este ano uma procura maior por parte de uma população mais jovem, ao contrário daquilo que acontece habitualmente.

Algumas farmácias dizem que as reservas vêm de utentes de todas as idades mas a maioria refere que as pessoas mais novas são quem mais tem procurado. O que as farmácias relatam é que a campanha de vacinação para idosos contra a covid e gripe em simultâneo está a resultar numa menor procura por parte desta faixa etária.

Também na região de Lisboa várias farmácias revelam que o número de pedidos é bastante menor do que nos anos anteriores, pelo que não se espera qualquer escassez de vacinas ou dificuldades logísticas na administração. Este decréscimo deve-se, por um lado, ao facto de a campanha estar a começar bastante mais cedo do que o habitual (cerca de um mês antes do que é comum), como também devido à campanha de vacinação conjunta contra a gripe e contra a covid, que está a decorrer desde 7 de setembro.

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, avançou na segunda-feira, que cerca de 300 mil pessoas já aproveitaram esta campanha de vacinação conjunta.