Farmácias fazem 304 mil testes em dois dias

As farmácias realizaram 304 582 testes rápidos de antigénio (TRAg) nos dias 28 e 29 de dezembro, ultrapassando o valor máximo anterior, 273 089, que tinha sido atingido a 23 e 24 de dezembro.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, a 23 e 24 de dezembro foram realizados em Portugal 488 mil testes profissionais de antigénio, refere uma nota de imprensa da Associação Nacional de Farmácias que precisa que 273 089 desses testes foram feitos em farmácias.

O número de farmácias que realiza testes continua a aumentar, sendo atualmente 1400 em todo o território nacional (Continente e Regiões Autónomas) a realizar testes antigénio profissionais, acrescenta o comunicado.

Entre 16 e 29 de dezembro, foram realizados um milhão e 200 testes nas farmácias portuguesas, sendo os dias com valores mais elevados 23 (159 754), 24 (114 194), 27 (119 083), 28 (147 804) e 29 (156 778) de dezembro.

"As farmácias continuam empenhadas no seu compromisso com a prevenção e mitigação do impacto da infeção por SARS-CoV-2, através da prestação deste serviço público de interesse nacional", afirmou a presidente da Associação Nacional de Farmácias, Ema Paulino, citada na nota de imprensa.