Farmácias já realizaram 2800 testes com prescrição médica

Enzo Santos Hoje às 19:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Em menos de 48 horas, as farmácias realizaram cerca de 2800 testes gratuitos à covid, desde que entrou de novo em vigor a gratuitidade mediante receita médica, disse ao JN Ema Paulinho, presidente da Associação Nacional de Farmácias (ANF). Além das 1500 farmácias que tinham aderido ao anterior modelo de teste comparticipado, cerca de mais 25 farmácias aderiram à nova convenção. A receita para realizar o teste em farmácias pode ser obtida através de um médico prescritor ou da linha SNS 24.

O Governo publicou na segunda-feira a portaria que ditou o regresso dos testes gratuitos nas farmácias. Na segunda e na terça-feira, as farmácias estiveram em preparativos para "poder ler as prescrições" médicas, disse Ema Paulinho. Desde quarta-feira de manhã - quando a convenção entrou em funcionamento - até à manhã desta quinta-feira, já foram feitos cerca de 2800 testes em cerca de 800 farmácias, revelou, garantindo que tudo está a funcionar normalmente.

Além das farmácias que faziam parte do anterior modelo de comparticipação, outras farmácias que queiram podem aderir à nova convenção de testes comparticipados. A lista tem sido atualizada diariamente pela ANF, que comunica as farmácias aderentes aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SMPS).

A procura aos testes à covid-19 continua elevada por todo o país, mas não há casos de rutura de stock, garante a presidente da ANF. "Há uma procura mais ou menos homogénea por todo o país, mais acentuada nas zonas mais urbanas de Lisboa e Porto", disse Ema Paulino.

Capacidade financeira não deve impedir testagem

​​​​​​Ema Paulino defende que este modelo deve ser prolongado, sem prejuízo de ser feita uma análise mensal da situação da pandemia, para garantir que "não haja situações em que realmente a pessoa tenha de fazer o teste e não o faça por motivos económicos", disse. Uma das prioridades da ANF é garantir que todas as pessoas possam aceder a testes, independentemente da sua situação financeira.

Segundo Ema Paulino, o SNS 24 tem em funcionamento um "automatismo" que permite que qualquer pessoa que tenha um autoteste positivo possa obter uma receita médica para realizar um teste à covid-19 numa das farmácias aderentes. Há um incentivo para que as pessoas recorram a esse sistema para aliviar a pressão sobre os médicos nos centros de saúde. "Há aqui um estímulo para a utilização da linha SNS24 quanto possível", disse Ema Paulinho.

PUB

Farmácias disponíveis para vacinar

A presidente da ANF reforçou a disponibilidade das farmácias para aderirem ao processo de vacinação já na próxima fase de administração da dose de reforço da vacina. Ao JN, Ema Paulinho garantiu que os estabelecimentos e funcionários estão preparados para aderir ao processo, sendo apenas necessário incluir as farmácias na distribuição das vacinas. Seria possível vacinar cerca de 300 mil pessoas por dia, garantiu. "Penso que há todo o interesse por parte do sistema de saúde em aproveitar esta capacidade das farmácias para poder prestar melhores cuidados à população".

No entendo, não estão a decorrer, neste momento, conversações com o Governo para que as farmácias adiram ao processo de vacinação à covid-19. Recorde-se que as farmácias já têm participado na vacinação contra a gripe.