Farmácias já venderam 2400 testes para o VIH

Em média, até janeiro, foram vendidos 390 testes por mês, número baixou na pandemia. Procura surpreende a DGS.

Desde final de setembro de 2019, quando passou a ser possível comprar um teste ao VIH na farmácia e fazê-lo em casa, já se venderam 2389 autotestes em Portugal. Os números, que sofreram uma quebra nos meses de confinamento, continuam a surpreender a Direção-Geral da Saúde (DGS), que considera natural que a pandemia tenha feito cair as vendas.

Por mês, e até janeiro deste ano, vendeu-se uma média de 390 autotestes ao VIH nas farmácias. "Estou surpreendida com a adesão. Admitia que havia necessidade desta resposta, mas não estava à espera que fosse tão expressivo", confessa Isabel Aldir, Diretora do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida da DGS, que acredita que o facto de quase 400 pessoas por mês comprarem o teste mostra que "apesar de todas as outras respostas que existem, onde a pessoa também se pode testar com todo o anonimato, há quem prefira fazê-lo em casa".