Farmácias preparam-se para dispensar fármacos oncológicos

Inês Schreck Hoje às 08:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Dispensa de proximidade avança no segundo semestre. Farmacêuticos vão poder fazer formação para acompanhar inovação nesta área terapêutica.

As farmácias comunitárias vão começar a dispensar, no segundo semestre deste ano, medicamentos que até aqui só podiam ser levantados no hospital, facilitando a vida a milhares de pessoas, evitando deslocações desnecessárias e muitas vezes penosas para os doentes. Entre as áreas terapêuticas que serão abrangidas pela dispensa de proximidade, a oncológica tem conhecido grande inovação e, por isso, está a ser preparada formação extra para os profissionais das farmácias comunitárias se poderem diferenciar.

Além da oncologia, o projeto de dispensa de proximidade, que já foi experimentado em projetos-piloto e que o Governo se comprometeu a alargar, vai incluir a terapêutica do VIH e fármacos na área da reumatologia/doenças autoimunes, explicou, ao JN, o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos (OF).