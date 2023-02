Farmácias querem despistar infeções e referenciar doentes

Estão mais próximas do cidadão e pretendem ser a "porta de entrada" no sistema de saúde. Ministério mostrou abertura para avaliar, garante ANF.

As farmácias querem alargar o leque de serviços que prestam aos cidadãos, fazendo, por exemplo, testes rápidos para despistar se as infeções de garganta ou urinárias são víricas ou bacterianas. Querem, sobretudo, assumir-se como a "porta de entrada" no sistema de saúde", em complementaridade com a linha SNS24, referenciando os doentes para os diferentes níveis de cuidados, e ajudando a reduzir a pressão nos centros de saúde e hospitais.

São propostas em discussão no 14.º Congresso das Farmácias, organizado pela Associação Nacional de Farmácias (ANF), que decorre até sábado em Lisboa.