Farmácias reforçam pessoal para corrida aos testes covid

Preparam-se para pico de afluência por causa das novas regras para travar a covid-19. Já há reservas para o Natal. Só 22% das farmácias aderiram aos testes grátis porque o valor pago pelo Governo não atrai.

A três dias da entrada em vigor das novas regras de testagem anunciadas pelo Governo, as farmácias estão a recrutar profissionais, a reorganizar horários e a comprar novas estruturas para darem resposta ao expectável pico de afluência logo no início de dezembro. A Associação Nacional de Farmácias pede aos utentes que agendem os testes com tempo para evitarem "dissabores de última hora". A procura está a crescer e até já há marcações para o Natal.

A partir da próxima quarta-feira, mesmo as pessoas vacinadas têm de apresentar um teste negativo nas visitas a lares e a hospitais, para entrarem em discotecas e em bares e para acederem a grandes eventos sem lugares marcados e a recintos desportivos. A decisão vai pôr à prova a resposta dos serviços de testagem disponíveis no país.