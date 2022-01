Farmácias vendem autotestes sem informação em português

Rita Neves Costa Hoje às 10:02 Facebook

Meios de autodiagnóstico à covid-19 estão a ser comercializados sem tradução em português, Infarmed colocou as instruções online.

Há autotestes a ser vendidos sem rotulagem ou instruções de utilização em língua portuguesa. O Infarmed admite que é uma forma de garantir um maior acesso por parte da população e evitar ruturas de "stock" dos produtos. O JN soube do caso da venda de um autoteste com indicações em inglês e alemão, vendido numa farmácia em São João da Madeira. Mas a realidade será mais abrangente.

O produto em causa é um autoteste rápido do fabricante Labnovation Techonologies Inc., com marcação CE (em conformidade com os requisitos do Espaço Económico Europeu) e vendido não só em farmácias, mas também em parafarmácias.