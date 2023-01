Fármaco para diabetes vai ser vendido com rótulo em norueguês

O Infarmed autorizou a utilização, a título excecional, do medicamento Ozempic com rótulo em norueguês. O fármaco, com indicação para o tratamento da diabetes tipo 2, tem estado em falta nas farmácias porque é também receitado para a obesidade.

Em comunicado, o Infarmed refere que "com o intuito de evitar a ocorrência de uma rutura de stock" autorizou a venda das canetas injetáveis com a substância ativa semaglutido com origem na Noruega e rótulo em norueguês, mantendo a comparticipação de 90% pelo SNS.

As embalagens, refere a autoridade do medicamento, serão acompanhadas de um folheto informativo em português e a prescrição e dispensa ocorrem da forma habitual. Refira-se que o fármaco, que só pode ser vendido com receita médica, custa 120, 58 euros, ficando por 12 euros para o utente.