Fátima à espera de quatro dias de enchente

Maria Anabela Silva Hoje às 09:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Com o 13 de Maio a coincidir com o último dia útil da semana, são esperados milhares de peregrinos também no sábado e no domingo.

Depois de dois anos de restrições, devido à pandemia, Fátima prepara-se para receber milhares de peregrinos. As autoridades admitem um fluxo semelhante ao de 2019, quando estiveram na Cova da Iria cerca de 250 mil pessoas no 13 de Maio. Este regresso das multidões traduz-se numa ocupação hoteleira perto dos 100% e contribuirá para reforçar as receitas do Santuário (maioritariamente donativos dos peregrinos e do alojamento), que nos últimos dois anos sofreram quebras abruptas. Dos 20,3 milhões de euros de proveitos registados em 2019, passou-se para 9,4 milhões, em 2020, e 14,9 milhões, no ano passado.

Este 13 de Maio marcará o retomar das peregrinações sem limitações, depois de dois anos de pandemia. Na memória de muitos estarão as celebrações de 2020, que ocorreram num recinto vazio de peregrinos. Apesar de não haver restrições, o Santuário mantém os circuitos de circulação, de forma a "evitar os aglomerados", e recomenda o uso de máscara em certos espaços como na capelinha das Aparições e no queimador de velas.