Fátima com casa quase cheia para a JMJ e preços ao nível de maio

Reservas para o 13 de maio apontam para taxa de ocupação a rondar os 100%, regressando aos números pré-pandemia.

A menos de cinco meses da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa, as reservas hoteleiras em Fátima apontam para uma ocupação próxima dos 100% durante a semana do evento, em que se aguarda o regresso do Papa à Cova da Iria. Antes, é esperada uma enchente para o 13 de maio, a primeira grande peregrinação do ano, que os hoteleiros anteveem que seja de casa cheia, voltando aos números pré-pandemia. Em termos de preços, a semana da JMJ aparece com valores semelhantes aos de maio.

A pesquisa pelas principais plataformas online mostra que perto de 85% dos alojamentos estão já indisponíveis para a semana da JMJ. A média das ofertas encontradas aponta para um custo a rondar os 2400 euros para a semana de 31 de julho a 6 de agosto (média de 400 euros por noite), com preços que variam entre 504 euros por semana num quarto em alojamento particular e os 7400 euros num hotel de três estrelas.