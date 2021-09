Fátima volta a abrir as portas a 15 mil peregrinos a 13 de setembro

Alexandra Barata Hoje às 15:37 Facebook

O Santuário de Fátima manterá a lotação máxima de 15 mil fiéis, nos dias 12 e 13, datas em que se assinala a peregrinação internacional aniversária de setembro. As celebrações religiosas serão presididas por D. António Moiteiro Ramos, bispo da diocese de Aveiro.

Nomeado bispo de Aveiro pelo Papa Francisco a 4 de julho de 2014, D. António Moiteiro Ramos esteve antes ao serviço da Sé da Guarda e da Arquidiocese de Braga. Para lema episcopal escolheu: "É preciso que Jesus reine".

No dia 12, o programa das celebrações inclui o Rosário internacional, na Capelinhas das Aparições, às 21.30 horas, seguido da Procissão das Velas e da Celebração da Palavra, no altar do recinto.

Às 9 horas de dia 13, tem lugar a recitação do Rosário, na Capelinha das Aparição, e, uma hora mais tarde, está programada a Missa internacional, no Recinto de Oração, a Palavra ao Doente e a Procissão do Adeus.

Quem não tiver oportunidade de assistir no local às celebrações, que têm como tema "Louvai o Senhor, que levanta os fracos", pode acompanhar a transmissão em direto através dos meios de comunicação social e digital do Santuário de Fátima.

Nesta peregrinação, que assinala a quinta aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, deverão estar presentes dois grupos de peregrinos de Espanha, um de Malta e um da Polónia, informa o Santuário de Fátima.

As regras de segurança e acolhimento no Santuário de Fátima serão mantidas. É obrigatório o uso obrigatório de máscara e os peregrinos devem manter-se no mesmo lugar dentro do recinto, por forma a assegurar o distanciamento social. A entrada será feita através de oito portas e, durante as celebrações, os acessos à Capelinha das Aparições estarão limitados