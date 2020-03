Fazer mais testes e reforçar equipamentos é prioridade, diz secretário de Estado

Rita Salcedas Hoje às 12:51, atualizado às 13:14 Facebook

O secretário de Estado da Saúde definiu, esta sexta-feira, como prioridades o aumento da capacidade de testagem a casos suspeitos de Covid-19 e o reforço de equipamentos de proteção para profissionais de saúde.

"Aumentar a testagem é prioridade. Estamos a integrar novos laboratórios na rede", disse o governante, em conferência de imprensa conjunta com a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, esta sexta-feira, depois de dar conta do novo balanço de casos de infeção (1020 infetados, seis óbitos e cinco recuperados). Por outro lado, apontou que também o reabastecimento dos equipamentos de proteção para profissionais de saúde é uma "preocupação".

Admitindo que os tempos de atendimento da Linha SNS24 ainda "não são os ideais", o secretário de Estado insistiu que o processo está a ser melhorado e que, relativamente, à linha de apoio médico, registou na quinta-feira o número recorde de mais de quatro mil chamadas, atendidas por 40 médicos voluntários em atendimento simultâneo. E assegurou que estão a ser tomadas "muitas medidas" de robustez do Serviço Nacional de Saúde, tanto a nível técnico como humano: "Não será por questões do ponto de vista financeiro que não haverá reforço".

Graça Freitas voltou a insistir na ideia ontem anunciada pelo primeiro-ministro, no fim do Conselho de Ministros, sobre a obrigatoriedade de isolamento de "pessoas doentes e a quem as autoridades de saúde disserem para ficar em casa".

"Não é uma opção facultativa. Estas pessoas têm de compreender que constituem um risco", disse a diretora-geral da Saúde, apelando aos cidadãos mais "vulneráveis", como idosos e pessoas com sistema imunitário deprimido (hipertensos, diabéticos, doentes oncológicos e com doença cardiovascular). Mas admitiu que essas pessoas possam dar um "passeio higiénico", evitando, ainda assim, qualquer contacto com outras pessoas, nomeadamente familiares, com quem devem reduzir ao máximo a proximidade física.

Graça Freitas deixou também um apelo às direções de lares e residências coletivas, pedindo que se organizem de forma que, perante um caso suspeito, o utente possa ser imediatamente retirado de uma zona coletiva e colocado em isolamento, como medida de contenção, até fazer o teste de despiste. Quem der entrada, pela primeira vez, numa instituição, deve ficar em quarentena durante 14 dias, acrescentou.

14 dias de isolamento para quem entrar em Portugal

"Vamos lançar uma norma nova para os serviços se orientarem e a indicação genérica é que, quem entra em Portugal, deve ficar - ou vai ter de ficar - em isolamento profilático durante 14 dias", anunciou a diretora-geral da Saúde, não detalhando se a medida, a aplicar a partir da próxima semana, será obrigatória em todos os casos. "Essa vai ser a indicação genérica. Dito isto, as autoridades de saúde competentes da região para onde as pessoas vão podem fazer uma avaliação mais fina do risco e tomar medidas que excecionem esta regra", explicou.

As máscaras podem ter um efeito demasiado tranquilizador

Questionada sobre o porquê de as autoridades de saúde recomendarem que a população em geral não utilize máscaras de proteção, por não as usarem corretamente, em vez de ensinarem o modo correto de utilização, Graça Freitas explicou que, para já, "não há material de proteção para 10 milhões de pessoas, todos os dias, várias vezes ao dia". Se vier a haver, essas indicações serão dadas, assegurou, insistindo que o uso de máscara deve ser "parcimonioso" e feito pelos doentes imunodeprimidos.

"As máscaras podem ter um efeito demasiado tranquilizador" no resto da população, disse, realçando que a sua utilização não garante proteção total. "O distanciamento social é a principal medida", lembrou, aconselhando ainda às pessoas que, chegando a casa, tirem os sapatos e a roupa que usaram na rua, de forma a minimizar riscos.