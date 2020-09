FCT adia resultados provisórios das bolsas de doutoramento para 30 de setembro

César Castro Hoje às 15:45 Facebook

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) anunciou esta segunda-feira que a divulgação dos resultados provisórios do concurso para a atribuição de bolsas de doutoramento foi adiada para 30 de setembro.

Porém, a entidade não refere os motivos que levaram ao adiamento nem justifica por que razão os 3797 candidatos a concurso, que concorrem às 1350 bolsas daquela instituição, só foram informados dessa decisão agora quatro dias depois do prazo legal do anúncio já ter terminado, ou seja, a 3 de setembro.

Numa nota informativa na página do concurso, a FCT acrescenta que a divulgação dos resultados finais do concurso "ocorrerá até ao dia 30 de novembro" e que o processo de contratualização das bolsas acontecerá após essa data.

"Deste modo, o adiamento da divulgação dos resultados provisórios do concurso de forma alguma afetará os candidatos ou colocará em causa o financiamento do seu plano de trabalhos, o qual poderá ter início a partir do dia 1 de setembro de 2020, tal como em edições anteriores do concurso", finaliza a nota da agência que está sob a tutela do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

A mediatização do concurso deste ano aconteceu após as declarações por parte de um dos candidatos que no início do mês de agosto, e a propósito de uma campanha de crowdfunding para financiar os seus estudos, acusou a FCT de adiar "indefinidamente" o concurso. Na sequência desse episódio, a FCT viu-se obrigada a emitir uma nota de esclarecimento, onde negava qualquer atraso e garantia que tudo estava a decorrer dentro dos "prazos legais".