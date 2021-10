Fechar escolas ou isolar alunos deve ser "exceção e não regra"

Marisa Silva Hoje às 06:59 Facebook

Confederação de Pais alerta para impactos nas crianças. Em Matosinhos, 314 estudantes estão de quarentena.

Encerrar escolas ou isolar alunos deve ser uma "exceção e não a regra", sendo que devem ser ponderadas soluções que tenham em conta "a saúde global" das crianças. A posição foi defendida pela Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap), no dia em que mais de 300 estudantes de uma escola de Matosinhos iniciaram dez dias de quarentena após terem estado em contacto com um funcionário infetado com covid-19.

A decisão dividiu a opinião dos pais da Escola Básica Quinta de São Gens e alguns consideraram a medida excessiva. A Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) garante estar a cumprir as normas e adianta que, entretanto, surgiram mais casos positivos. Revelou ainda que há funcionários não vacinados.