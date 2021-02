Fecho de escolas alivia mas não esvazia transportes públicos de Porto e Lisboa

Adriana Castro e Sofia Cristino Hoje às 07:25 Facebook

Autocarros são os que registam menor circulação de passageiros. Metro e comboio com pouco movimento, mas ainda com viagens entre casa e o trabalho. Validações no metro do Porto caíram para metade após o encerramento das escolas. Em Lisboa, diminuição não vai além dos 28%.

Circulam mais vazios do que na primeira semana de confinamento, mas o número de passageiros em transportes públicos continua muito alto em relação ao que se registou em março e abril do ano passado. A frequência de viagens diminuiu após ter sido decretado o confinamento, mas foi o fecho das escolas, anunciado dia 21, que garantiu a quebra da afluência na semana seguinte.

No caso do metro do Porto, por exemplo, entre os dias 18 e 25 de janeiro, o número de validações reduziu quase para metade. Em Lisboa, a redução entre as duas últimas semanas de janeiro não vai além dos 28%. Aos fins de semana, o número de passageiros mantém-se residual.