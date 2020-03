Fecho de escolas não fica decretado hoje

JN Hoje às 20:30, atualizado às 20:49 Facebook

Ainda não há decisão sobre o eventual fecho de escolas, face à pandemia de Covid-19.

"O sistema político tem de ter a humildade de ouvir os técnicos e agir com base nessa informação", disse António Costa, em Berlim, referindo-se às recomendações que vão sair da reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública, que ainda decorre e que debate, entre outras medidas, o encerramento de todas as escolas do país.

"Amanhã [quinta-feira], haverá reunião do Conselho de Ministros e, portanto, serão adotadas as orientações que tiverem de ser orientadas em função das decisões deste Conselho", afirmou o primeiro-ministro, reforçando que serão adotadas as medidas necessárias "de acordo com as circunstâncias e as informações técnicas".

É necessário proteger o rendimento das famílias

O chefe de Governo disse ainda que está a ser procurada uma solução para os pais que precisem de ficar em casa para tomar conta dos filhos, cujas escolas estejam fechadas devido à propagação do novo coronavírus: "É necessário proteger o rendimento das famílias".