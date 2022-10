Fecho de maternidades: surpresa nos hospitais, indignação nas autarquias

Ana Trocado Marques com Alexandra Lopes e Madalena Ferreira Hoje às 20:51 Facebook

Os hospitais desconhecem o documento. Nas autarquias, há "indignação e receio" de um lado, "confiança" no novo titular da pasta da Saúde do outro. Em causa, a proposta dos peritos que aponta para o encerramento de seis urgências de obstetrícia e ginecologia para dar resposta à falta de especialistas no Serviço Nacional de Saúde.

"Desconhecemos o documento, por isso não vamos comentar". A resposta do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde (CHPV/VC) repete-se nas restantes unidades. Os hospitais garantem não ter sido ouvidos pela Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos e dizem ter sido "apanhados de surpresa".

A proposta, segundo o jornal Expresso, apontará para o encerramento em Vila Franca de Xira, Barreiro, Covilhã e Castelo Branco. A RTP garante que é a Guarda - e não a Covilhã - e junta-lhe Póvoa de Varzim e Famalicão. O Ministério da Saúde não esclarece, mas, ao que tudo indica, a proposta estará já nas mãos de Manuel Pizarro.