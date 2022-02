Fecho na pandemia levou pais a valorizar mais o papel da escola

Emília Monteiro Hoje às 20:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O número insuficiente de computadores e a má qualidade da internet nas escolas e em casa de alunos e professores foram os principais motivos para que a pandemia tivesse um forte impacto na educação em Portugal. Mas o fecho também fez com que os pais acabassem por dar mais valor ao papel da escola.

Estas são duas das conclusões do relatório sobre o Estado da Educação 2020, coordenado por Maria Emília Brederode Santos, presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE) divulgado esta quinta-feira e, embora sem grandes novidades face ao que já foi sendo noticiado, confirma as implicações que os confinamentos tiveram na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças e jovens.

A maioria das escolas (92%) não dispunha de equipamentos em número suficiente nem de ligação de internet com qualidade. E, em 80% das escolas, a falta desses dispositivos por parte dos alunos e das famílias afetou as aprendizagens. "O relatório é especialmente dedicado, quase que fatalmente, à pandemia, suas vivências e seus efeitos", refere, na introdução das 400 páginas do documento, a presidente do CNE, justificando que a opção "era quase inevitável pelas proporções que a pandemia teve nas nossas vidas e na educação".