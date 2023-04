Federações desportivas preparam-se para receber denúncias de abusos sexuais

Sílvia Vermelho, do Instituto Português do Desporto e da Juventude, disse, esta manhã de quarta-feira, que "está em fase de conclusão a formação dos agentes responsáveis pela proteção de crianças e jovens nas federações desportivas". A iniciativa faz parte de um projeto de proteção dos abusos sexuais de crianças e jovens na área do desporto desta instituição e do Governo.

"Concluímos a primeira fase de formação, com 26 guardiões e guardiãs, pessoas nas federações desportivas capazes de receber e encaminhar para as autoridades competentes as denúncias (de abusos sexuais). Cobrimos mais de 17 federações, quase um terço das federações desportivas públicas em Portugal, e começamos pelas federações com maior número de praticantes crianças e jovens", revelou Sílvia Vermelho, no seminário "Abuso sexual de crianças: Respostas presentes e propostas futuras", que decorreu no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.

"Em 2023, vamos ainda iniciar a formação de proximidade e, além das federações desportivas, vamos avançar para os clubes e os pequenos territórios. E estamos a criar um sistema de organização e recolha de dados que nos permitam trabalhar melhor", adiantou ainda.