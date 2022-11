Federações do PS com 14 recandidatos e apenas seis duelos

Oposição interna conseguiu avançar no Porto, mas em Lisboa não teve apoios suficientes.

As eleições de sexta-feira e sábado para os líderes federativos do PS são disputadas em apenas um terço das distritais. Por outro lado, há 14 recandidatos. No Porto, Eduardo Vítor Rodrigues avança para o lugar deixado pelo novo ministro da Saúde e tem a oposição de João Pedro Pereira. Em Lisboa, a corrente alternativa não conseguiu as assinaturas necessárias para concorrer contra Duarte Cordeiro.

Em 19 federações, seis são palco de disputas: entre Luís Graça e Vítor Aleixo no Algarve; Berta Nunes e Bruno Veloso em Bragança; Nuno Moita e Vítor Batista em Coimbra; Brian Silva e Pedro Folgado na Federação Regional do Oeste (FRO); Eduardo Vítor Rodrigues e João Pedro Pereira no Porto; António Mendes e Helena Domingues em Setúbal.