Feirantes lançam-se na Internet para atenuar os prejuízos

Vendedores recorrem a páginas do Facebook e criam sites para divulgar e vender produtos em época de restrições.

Nelson Ribeiro e Eduardo Almeida voltaram-se para as redes sociais quando, em março, a pandemia os impediu de montar a banca nas feiras. Ana Sá seguiu-lhes as pisadas há cerca de mês. São feirantes há vários anos e, perante as dificuldades, reinventaram-se para tentar ultrapassar as dificuldades em que mergulhou o negócio, devido à covid-19 e às sucessivas medidas restritivas tomadas pelas autoridades em nome da segurança sanitária.

Dois apostaram em páginas do Facebook, um criou um site de raiz. No digital, divulgam produtos e aceitam encomendas. Todos, sem exceção, regressaram às feiras após o Governo ter permitido a reabertura da atividade. Ainda assim, mantêm a aposta na vertente digital, que se tornou um complemento essencial para atenuar os prejuízos e garantir a sobrevivência.