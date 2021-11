Félix Carvalho candidato à secção Norte da Ordem dos Farmacêuticos

Hoje às 10:11 Facebook

Félix Carvalho anunciou, esta terça-feira, a candidatura à presidência da Secção Regional Norte da Ordem dos Farmacêuticos.

O farmacêutico aponta o reforço do papel destes profissionais na garantia da segurança do doente, a intervenção na comunidade e interação com os Países de Língua Oficial Portuguesa como principais objetivos do projeto que leva a votos em fevereiro. O candidato defende ainda a cooperação com o Estado no sentido da execução da política de saúde e para a defesa da profissão farmacêutica.

Félix Carvalho é professor catedrático e presidente do Conselho Científico da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, presidente da Sociedade Portuguesa de Farmacologia e presidente da Associação dos Toxicologistas Europeus e das Sociedades Europeias de Toxicologia. Natural de Santo Tirso é ainda membro da comissão de avaliação de medicamentos do INFARMED.

As eleições para os órgãos nacionais e regionais da Ordem dos Farmacêuticos estão marcadas para 5 de fevereiro. O atual presidente da Secção Regional Norte da Ordem dos Farmacêuticos, Franklim Marques, é candidato a bastonário, assim como o ex-presidente do Infarmed Hélder Mota Filipe.