Fenprof acusa Ministro de querer docentes a viver em tendas

Proposta limita mobilidade dos docentes, diz Nogueira. Recebidas dezenas de queixas contra os serviços mínimos.

O Governo prometeu acabar com o modelo da "casa às costas" mas parece querer os professores "a viver em tendas de campismo", acusa Mário Nogueira. O anteprojeto de diploma do novo regime de recrutamento, garante o líder da Fenprof, limita a mobilidade dos docentes, forçando a fixação longe de casa. Organizações sindicais e ministro voltam hoje a reunir.

Os 10700 professores que vão entrar nos quadros, em setembro, vão ter de concorrer no próximo ano para o país inteiro. A partir daí só podem concorrer, no máximo a quatro quadros de zona pedagógica - aquele onde vão vincular e mais três contíguos. Os docentes de quadro também terão as mesmas limitações.