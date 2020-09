Fenprof avisa que não estão criadas condições para abrir escolas

João Pedro Campos Hoje às 14:17 Facebook

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) considera não estarem criadas as condições para a abertura das escolas entre 14 e 17 de setembro, apontando para a falta de testes, a inexistência de regras de distanciamento e a ​​​​​​​não proteção de professores em grupos de risco.

"Somos a favor do ensino presencial, mas entendemos não estarem reunidas as condições sanitárias para as escolas abrirem. O Governo desperdiçou dois meses para criar essas condições e agora só tem 15 dias", acusa o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira.

O dirigente afirma que tentou reunir com o Ministério de Educação e com a Direção-Geral da Saúde para discutir as condições para a reabertura das escolas, mas nunca obteve resposta.

A falta de testes nas escolas, o não distanciamento no primeiro ciclo e pré-escolar (onde estão previstas turmas de mais de 20 alunos e sem máscaras) e não haver proteção para os professores em grupo de risco (cerca de 12 mil, segundo a Fenprof) são as principais queixas da Federação, que não considera, no entanto, fazer greve.

"Vamos insistir junto do Governo e fazer um levantamento exaustivo, escola a escola. Outras medidas não estão, neste momento, a ser equacionadas", aponta Mário Nogueira.