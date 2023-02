Fenprof diz que proposta sobre tempo de serviço dos professores é genérica

Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, avisa que professores não vão aceitar divisões.

O ministro da Educação garantiu, em entrevista ao JN/ TSF, que o Governo está a fazer contas para apresentar uma proposta aos sindicatos sobre a recuperação do tempo de serviço. O secretário-geral da Fenprof classifica as declarações de meras "generalidades" e garante que os professores não vão compreender por que razão uns vão ter direito e outros não.

João Costa volta a sublinhar que o congelamento atingiu de forma muito diferente quem estava no início ou já perto do topo da carreira. E a insistir que qualquer medida terá de ser enquadrada com a restante Administração Pública.