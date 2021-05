Fenprof identifica 2426 profissionais por vacinar

Ana Gaspar Hoje às 07:20 Facebook

Só professores são 1247. Agrupamento de Escolas de Castêlo da Maia com 181 por imunizar. Task force garante que problema será resolvido.

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof), identificou, até ao dia desta segunda-feira, 2426 casos de profissionais das escolas - dos quais 1247 docentes - que ainda não receberam a vacina contra a covid-19. Sem contar com os da região Norte. "Quase não nos aparece uma escola onde toda a gente tenha sido vacinada", revelou ao JN o secretário-geral Mário Nogueira.

No Agrupamento Anselmo de Andrade, em Almada, estão sinalizados 130 profissionais por vacinar. No Colégio Militar, Instituto dos Pupilos do Exército, e no 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas do Restelo, em Lisboa, os profissionais encontram-se quase todos na mesma situação.