Fenprof pede intervenção da ACT para remoção do amianto das escolas

A Fenprof apela à Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) para intervir junto do Governo na questão da remoção do amianto nas escolas.

A Federação Nacional de Professores (Fenprof) critica o Estado Português por, até ao momento, não ter apresentado a lista de escolas onde existe amianto, nem faça a divulgação do estado do ar às comunidades educativas, bem como a apresentação de um calendário para a remoção do amianto.

A Fenprof alerta que, se não existir qualquer tipo de ação concreta e imediata por parte do Governo, vai avançar com ações em tribunal.

Na quarta-feira, dia 27, a Fenprof vai reunir com a ACT para denunciar os problemas que se vivem nos estabelecimentos de ensino devido ao amianto e promete continuar a desenvolver iniciativas com associações do ambiente, como a Quercus, com a divulgação de folhetos informativos nos estabelecimentos de ensino, e com as instituições Zero e MESA, através da promoção e entrega de uma Petição na Assembleia da República.