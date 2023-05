Fenprof vai entregar no DIAP lista de escolas que marcaram faltas injustificadas a professores

A Federação Nacional de Professores vai entregar, esta quinta-feira, no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa uma lista com os nomes de escolas que marcaram faltas injustificadas a docentes e funcionários que aderiram à greve de 17 de março da Frente Comum. O ministro da Educação garantiu, esta quarta-feira, que não remeteu as irregularidades denunciadas pela Fenprof para a Inspeção Geral de Educação e Ciência por ainda não ter recebido uma queixa formal.

"Ainda não foi apresentada queixa, por isso, ainda não seguiu para a IGEC", afirmou João Costa, esta quarta-feira de manhã, numa conferência de Imprensa sobre o diploma que prevê medidas para acelerar as progressões dos professores e mitigar os efeitos do congelamento da carreira, que será na quinta-feira aprovado em Conselho de Ministros.

O problema desencadeou uma guerra de palavras entre ministro e secretário-geral da Fenprof. Na segunda-feira, a Federação abandonou as negociações acusando o Governo de postura anti-democrática. O ministro nega ter dado orientações para serem atribuídas faltas injustificadas.

"O Governo respeita como é óbvio o direito à greve", frisou aos jornalistas João Costa, alegando não ter conhecimento de todos os casos e que sendo certo que um trabalhador em greve não pode ter falta injustificada, um que esteja escalado para serviços mínimos que não cumpra já pode.

Mário Nogueira garante que desde março comunicou ao ministro, nas reuniões e também por email, casos de professores e de escolas que tiveram falta injustificada no dia 17 de março após aderirem à greve da Frente Comum que não tinha serviços mínimos decretados. A paralisação, recorde-se, decorreu em simultâneo com a greve por tempo indeterminado do S.TO.P que tinha serviços mínimos.

"Sempre que chega uma queixa concreta, os processos são encaminhados para a IGEC", insistiu o ministro aos jornalistas.

Negociações vão prosseguir

As negociações quanto à possível recuperação do tempo de serviço congelado estão fechadas. A reivindicação não foi respondida mas o ministério, insistiu João Costa, "deu um passo" ao encontro dos professores ao abrir um processo que não consta do programa do Governo e que já tinha sido dado como fechado no início da legislatura. As medidas que aceleram as progressões e mitigam os efeitos são a resposta possível, defendeu. Vão abranger "60 mil docentes, no mínimo" e permitir a estes docentes que cheguem, pelo menos, ao 8.º escalão da carreira ou mesmo ao topo. "O que sem estas medidas não seria possível", frisou o ministro.

O impacto estimado é de 161 milhões de euros a que acrescem 145 milhões de euros relativos ao reposicionamento na carreira dos docentes que vão vincular em setembro e dos contratados que vão passar a receber por outros índices remuneratórios.

Os professores que cumpriram serviço durante os dois períodos de congelamento entre 2005 e 2007 e 2011 e 2018 e ficaram retidos à espera de vaga para progredir para o 5.º e 7.º escalões, garantiu, vão recuperar esse tempo de espera, que pode chegar em média até cinco anos, referiu. Os que ficaram retidos antes do 4.º escalão vão progredir automaticamente, preenchendo os requisitos, isentos de vagas. E os que estão acima do 7.º escalão terão a permanência no escalão encurtada de quatro para três anos.

O objetivo, explicou desde o início do processo negocial o ministro, era o de responder de forma diferenciada aos docentes consoante o escalão em que foram apanhados pelo congelamento.

Confrontado sobre futuras negociações com os sindicatos para apaziguar o clima de greves e contestação que já dura desde o arranque do ano letivo e ameaça continuar até às avaliações finais e exames, o ministro explicou que as mudanças no regime de monodocência (1.º ciclo e Pré-Escolar) para os docentes que têm mais de 60 anos vão ser alvo de negociação, tal como a definição do rácio de técnicos especializados por escola. "Já perdi a conta ao número de reuniões com as organizações representativas dos professores", disse.