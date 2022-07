Férias: políticos quase todos no Sul, alguns no interior

As três principais figuras do Estado devem rumar ao Algarve, que tem a preferência da maioria. Há, contudo, quem fique longe da costa.

Se os políticos portugueses estivessem tantas vezes de acordo quanto à vida do país como no que toca ao destino de férias preferido, haveria menos debates e mais harmonia no Parlamento. Este ano, o Algarve é, de novo, a região escolhida por grande parte dos líderes de partido e de bancada: do BE ao Chega, passando por PS, PSD e PAN, e aos quais se soma ainda o presidente da Assembleia da República. Uma minoria vai para outras regiões ou para o estrangeiro.

A preferência pelo Algarve estende-se às três mais altas figuras do Estado. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, costuma passar férias na praia do Gigi, na Quinta do Lago (Almancil), ao passo que o primeiro-ministro tem por hábito optar pelas praias de Lagoa. Augusto Santos Silva também rumará ao Algarve, em família, durante a segunda quinzena de agosto.