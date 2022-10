Fernando Araújo assume direção-executiva do SNS por três anos

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 14:18 Facebook

Fernando Araújo, médico e presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário São João, assumiu oficialmente, esta quinta-feira, o cargo de diretor-executivo do SNS. A decisão foi aprovada em Conselho de Ministros e o mandato terá a duração de três anos.

"Foi aprovada a resolução que designa Fernando Manuel Ferreira Araújo como diretor executivo da direção-executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), por um período de três anos", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Na conferência de imprensa que se seguiu à reunião, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, acrescentou que existirá, também, um "período de instalação", de modo a que Fernando Araújo possa ambientar-se às novas funções.

Questionada sobre o eventual encerramento de maternidades, a governante disse que, para já, "é tempo de deixarmos que esse trabalho se desenvolva, que sejam ouvidas as entidades, os hospitais, os municípios, as associações e, depois, tomar uma decisão".

O comunicado do Conselho de Ministros refere que a direção-executiva do SNS "tem como missão coordenar a resposta assistencial das unidades de saúde do SNS, assegurando o seu funcionamento em rede, a melhoria contínua do acesso a cuidados de saúde, a participação dos utentes e o alinhamento da governação clínica e de saúde".

O documento acrescenta que "o diretor-executivo é órgão diretivo, de representação e de mais elevada responsabilidade de gestão do SNS".

Fernando Araújo nasceu no Porto em 1966. Foi secretário de Estado Adjunto e da Saúde entre 2015 e 2018, na altura em que o ministério era liderado por Adalberto Campos Fernandes.