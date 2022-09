Fernando Araújo decide se será CEO do SNS até ao final da semana

JN Hoje às 18:23 Facebook

O presidente do Hospital de S. João, Fernando Araújo, escolhido pelo Governo para assumir o cargo de diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ainda não deu o "sim". No final da próxima semana vai a Lisboa para uma reunião no Ministério da Saúde acertar pormenores sobre as novas funções.

O JN sabe que o objetivo do encontro com a equipa ministerial é avaliar algumas questões sobre o novo cargo e serem tomadas decisões finais.

A autonomia do cargo, política e face às instituições do SNS, será um dos pontos em análise. A constituição da equipa e os meios da direção executiva, bem como a localização do organismo também deverão ser abordados na reunião.

A comissão executiva do SNS resulta do novo Estatuto do SNS e tem como principal missão assegurar o funcionamento em rede do SNS e coordenar a resposta assistencial.

Além do diretor-executivo, a comissão contará com um conselho de gestão, conselho estratégico, assembleia de gestores e fiscal único.