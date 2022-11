Fernando Araújo entra em funções como diretor executivo do SNS na quarta-feira

O médico Fernando Araújo entra, esta quarta-feira, em funções como o primeiro diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), apesar do organismo só estar em pleno funcionamento a partir de 1 de janeiro de 2023. Estará no cargo durante três anos.

"Fernando Araújo irá coordenar a resposta das várias unidades de saúde do SNS, assegurando um melhor funcionamento em rede, o que passa por adaptar e otimizar a capacidade de resposta das várias instituições às necessidades em saúde dos portugueses", lê-se em comunicado do Ministério da Saúde, enviado esta quarta-feira às redações.

O ex-presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João vai ainda "coordenar a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e a Rede Nacional de Cuidados Paliativos". O objetivo do Governo é que os utentes sejam acompanhados nos "vários ciclos de vida" e esteja assegurada a "melhoria contínua do acesso a cuidados de saúde".

A direção executiva do SNS vai ter uma sede temporária nos contentores do antigo "Joãozinho", onde esteve instalado o internamento pediátrico do Hospital de São João, no Porto. Dentro de alguns meses, é expectável que o organismo mude definitivamente para a antiga Direção Regional de Economia do Norte, em Ramalde, na mesma cidade, após obras de reabilitação no edifício.