Fernando Araújo: "Vamos fazer o possível e o impossível para não fechar blocos de partos"

Diretor executivo do SNS não exclui acordos com entidades externas ao SNS para assegurar, a curto prazo, consultas de Interrupção Voluntária da Gravidez

O diretor executivo​​ do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, garantiu, na manhã desta quarta-feira, que tudo será feito para que nenhum bloco de partos feche no nosso país. Assegurando, ainda, que a operação "Nascer em Segurança" - lançada no final de dezembro e que organiza, antecipadamente, a rede de Ginecologia e Obstetrícia -, tem decorrido sem quaisquer falhas. Sobre as dificuldades no acesso a consultas de Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) no setor público, deixou em aberto um eventual recurso a entidades externas ao SNS.

Ouvido na Comissão de Saúde a pedido do PCP sobre a reorganização dos serviços de urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Psiquiatria, Fernando Araújo vincou que a direção executiva vai "fazer o possível e o impossível para não fechar nenhuma maternidade, nenhum bloco de partos". Por um lado, para garantia de "coesão territorial", porque algumas das unidades identificadas "estão no interior". E, por outro lado, porque, no caso específico de Lisboa e Vale do Tejo, teria "um impacto relevante em termos assistenciais", mas também ao nível da "formação e da investigação".