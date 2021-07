Fernando Medina apresenta recandidatura a Lisboa na segunda-feira

JN/Agências Hoje às 14:59 Facebook

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o socialista Fernando Medina, vai apresentar na segunda-feira, na Estufa Fria, a sua recandidatura à liderança do município da capital, disse à Lusa fonte do PS.

De acordo com essa fonte, a apresentação vai contar com a presença do secretário-geral do PS e estão previstas intervenções de Fernando Medina e de António Costa.

O evento, que vai decorrer na Estufa Fria, a partir das 18 horas, terá "uma lotação muito limitada", pelo que poderá ser acompanhado online.

A mesma fonte socialista indicou que a apresentação será aberta à imprensa e a 40 convidados.

Fernando Medina é presidente da Câmara Municipal de Lisboa desde 2015, tendo sucedido a António Costa, atualmente primeiro-ministro.

Em 2017, venceu as eleições autárquicas na capital e o executivo de Lisboa é atualmente composto por oito eleitos pelo PS (incluindo dos Cidadãos por Lisboa e do Lisboa é muita gente), um pelo BE, quatro pelo CDS-PP, dois pelo PSD e dois pela CDU.

Para a corrida à presidência da autarquia foram até agora anunciadas as candidaturas de Carlos Moedas (coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança), João Ferreira (CDU), Bruno Horta Soares (IL), Nuno Graciano (Chega), Beatriz Gomes Dias (BE) e Manuela Gonzaga (PAN) e Tiago Matos Gomes (Volt).

As eleições autárquicas estão marcadas para 26 de setembro.