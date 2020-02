Fernando Negrão desafiado para Conselho de Jurisdição

Gina Pereira e Nuno Miguel Ropio Hoje às 12:04, atualizado às 12:36 Facebook

O ex-líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, terá sido desafiado pela máquina de Rui Rio, este sábado, a liderar uma lista candidata ao Conselho de Jurisdição Nacional.

Elina Fraga, vice-presidente do partido, chegou a ser apontada ao cargo no arranque da reunião magna do PSD, em Viana do Castelo. Mas foi entretanto afastada das hipóteses por poder vir a ser alvo de uma forte rejeição dos delegados, que já em 2018 a apuparam quando foi anunciada para o órgão máximo laranja.

Morais Sarmento, outro vice de Rio, também terá recusado o desafio que lhe foi lançado para liderar uma lista ao Conselho de Jurisdição Nacional (CJN), em que Elina Fraga surgisse em segundo lugar, avançaram, ao JN, fontes ligadas ao processo de elaboração da lista.

O CJN é neste momento presidido por Nunes Liberato, que terá manifestado, na última quarta-feira, aos restantes membros deste órgão, que estaria de saída. Contudo, ao JN, o dirigente não quis comentar a possibilidade de Rio o desafiar a continuar.

Para já, a lista encabeçada por Paulo Colaço, ex-vogal do CJN, que se demitiu contra o presidente da Mesa do Congresso Nacional, Paulo Mota Pinto, em janeiro de 2019, mantém-se como a única candidatura.