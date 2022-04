Fernando Negrão preside à Comissão de Assuntos Constitucionais

Isabel Moita Hoje às 16:12 Facebook

O antigo vice-presidente da Assembleia da República (AR), Fernando Negrão, irá presidir à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Isabel Meirelles, ex-vice-presidente do PSD vai liderar a Comissão de Trabalho. O PSD vai presidir a cinco das 14 comissões parlamentares permanentes da XV Legislatura. A tomada de posse está marcada para esta quarta-feira, às 9.30 horas.

Segundo um comunicado do partido, para a Comissão da Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, o PSD indicou Afonso Oliveira, antigo vice-presidente do grupo parlamentar. Na Comissão da Saúde, o PSD escolheu o antigo coordenador do partido, o deputado António Maló de Abreu. A comissão da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local será presidida por Isaura Morais, vice presidente da Comissão Política Nacional do PSD.