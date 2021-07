Fernão Lopes foi a surpresa do exame de Português

Sandra Freitas Hoje às 13:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Os alunos que fizeram, esta manhã, o exame de Português consideraram a prova "fácil", apesar de terem sido surpreendidos com uma crónica de Fernão Lopes. Na Escola Secundária de Vila Verde quase todos os estudantes estavam confiantes numa "nota positiva".

"Saiu matéria mais recente e pouca gramática. Achei fácil", admitiu Gabriel Santos, à saída da escola, acompanhado por amigos que, também, apontaram facilidades à prova. "Achei acessível, mas não estava a contar com a crónica de D.João I", confessa Daniela Braga.

A opinião é partilhada por Afonso Gama, que esperava perguntas sobre "Os Maias ou Fernando Pessoa". "Ninguém tinha estudado muito Fernão Lopes", atira o estudante, sublinhando que, no geral, o exame "foi mais difícil do que no ano passado".

Inês Silva, Mara Fonseca e outros alunos que fizeram o exame para garantir entrada num curso superior, também, saíram confiantes. "Correu bem", afirmavam ao uníssono, à saída da escola.

Uma professora que preferiu não ser identificada considerou que a prova de Português "foi equilibrada" e "sem armadilhas". "Abrangeu matéria dos três anos", elogiou.