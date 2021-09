Alexandra Figueira Hoje às 12:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A "forma íntegra e empenhada" com que assumiu todas as funções públicas foram destacadas por Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República (e segunda figura do Estado português).

"Valores humanitários", "solidariedade", "direitos humanos" são expressões utilizadas para traçar o perfil do antigo presidente da República. Bem como, acrescentou Ferro Rodrigues, a "grande inteligência", "vasta cultura" e "fino sentido de humor".