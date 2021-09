Ferro: "Sampaio ensinou-nos que não há portugueses dispensáveis"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 15:31 Facebook

O presidente da Assembleia da República manifestou, esta quarta-feira, o seu "profundo pesar" pela morte de Jorge Sampaio. Ferro Rodrigues defendeu que o antigo presidente ensinou ao país que "não há portugueses dispensáveis".

A sessão evocativa de Sampaio está, neste momento, a decorrer no Parlamento. Ferro já leu a proposta de voto de pesar e seguem-se, agora, as intervenções dos partidos políticos, por ordem crescente de representação.

Cristina Rodrigues, deputada não inscrita, descreveu Sampaio como "um homem bom" e "um exemplo de luta e integridade". Joacine Katar Moreira, também não inscrita, destacou a "empatia e compaixão" do antigo chefe de Estado, bem como a sua "abertura a todos e a todas".

João Cotrim Figueiredo, da IL, lembrou ter discordado "quase sempre" das decisões políticas de Sampaio. No entanto, enalteceu a "dimensão humana" do antigo presidente, bem como o seu papel na "luta pela liberdade" antes do 25 de Abril, a "coragem" e a "visão global" do mundo.

Diogo Pacheco de Amorim, que substitui temporariamente André Ventura em representação do Chega, afirmou que "a Terceira República perdeu um dos seus esteios". Reconheceu que as ideias de Sampaio estavam "nos antípodas" das do seu partido mas expressou a sua "solidariedade" à família, dizendo não querer "transformar um adversário num inimigo".

José Luís Ferreira, do PEV, sublinhou o "sentido de justiça" e a "crença na dignidade do ser humano" de um homem que "marcou a História do nosso país". Descrevendo Sampaio como "humanista", "vertical" e "sem vaidades", destacou que, enquanto autarca de Lisboa, "soube entender a importância da convergência necessária" à Esquerda.