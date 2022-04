FESAP saúda abertura de Marta Temido para negociar

Guilherme Lopes Hoje às 16:28 Facebook

Marta Temido convocou a Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) para uma reunião de trabalho a realizar na próxima terça-feira, 12 de abril, no Ministério da Saúde. Em comunicado, a FESAP valoriza a abertura do Governo para o diálogo e negociação no setor da saúde.

Em comunicado, a Federação de Sindicatos da Administração Pública interpreta a disponibilidade do Governo para "uma negociação coletiva" como importante para o reforço dos serviços públicos, do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados aos cidadãos e das condições de trabalho e de vida dos trabalhadores do setor.

A FESAP considera que esta convocatória, que surge no início de uma nova legislatura e antes da discussão e votação parlamentar do Orçamento de Estado 2022, como um "bom auspício" para a área da saúde.

Cita também como fulcral para a discussão parte do texto da convocatória: "sendo urgente implementar medidas necessárias a responder ao conjunto de compromissos assumidos com os portugueses, designadamente em matéria de políticas de saúde, pretende este Ministério (da Saúde) iniciar a sua ação governativa auscultando as preocupações e propostas de diversos parceiros sociais".

No dia em que se assinala o dia Mundial da Saúde, a FESAP aponta as suas principais preocupações para a melhoria da saúde pública: a carência de recursos humanos nos serviços de saúde; a necessidade de revisão de carreiras e a criação de novas carreiras que atendam às especificidades inerentes à prestação de cuidados e serviços de saúde; e a adoção de um sistema de avaliação do desempenho sem quotas, justo e que premeie o mérito.