Fez 18 anos e quer participar de forma ativa no futuro do país

Ana Rita Rodrigues fez 18 anos em junho e cumpre hoje sonho de votar. Não compreende quem não o faz.

Viu debates na televisão, leu notícias, falou com amigos e com os pais. Hoje, quando Ana Rita Moreira Rodrigues for votar pela primeira vez, é "como se estivesse a decidir o futuro de Portugal". Residente em Braga, aluna de Bioquímica na Universidade do Minho, filha de um bombeiro e de uma professora, Ana Rita, 18 anos feitos em junho, cumpre o sonho de votar.

"Tenho uma decisão importante nas minhas mãos e não compreendo as pessoas que não vão votar e deixam os outros decidir por elas", frisou. Ao jantar, em casa, com os pais e o irmão, conversa-se sobre tudo.