Fibrose quística: a esperança de Eda é um comprimido laranja

Menina de 16 anos iniciou a terapia no Natal e espera evitar transplante pulmonar.

Eda Alves, de 16 anos, foi a primeira doente com fibrose quística em Portugal a ter acesso o comprimido "cor de laranja", que outros pacientes jovens estrangeiros gostam de publicar no Instagram. Adepta das redes sociais, a menina, com nome de princesa e da avó materna que não conheceu, dedica muito do seu tempo a explorar o universo online, como forma de se abstrair da sua condição.

Não conhece vida sem doença. Sem medicação de manhã, à tarde e à noite. Entre antibióticos, enzimas e outros comprimidos, toma "mais de 12 diários". Infeções (e crises) respiratórias, dores de cabeça e problemas intestinais acompanham-na desde que nasceu. Os internamentos hospitalares "dolorosos e longos" são frequentes e entrou, recentemente, em lista de espera para transplante pulmonar. Eda e os pais esperam que o Kaftrio, que já toma desde o Natal, reverta a situação.