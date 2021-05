"Ficámos no lugar que nos compete logo à primeira"

Ana Correia Costa Hoje às 00:01 Facebook

A "cultura de excelência", que está na génese e no ADN do Colégio Efanor, como lembra o diretor, João Trigo, explicará o primeiro lugar no ranking de Matemática e a média de 20 que Henrique Romão, aluno do 12.º ano de Ciências e Tecnologias, soma na disciplina.

"Foi o primeiro ano em que tivemos exame de Matemática e, na primeira oportunidade, ficámos no lugar que nos compete, porque o colégio foi criado para ser uma escola de referência", recorda o docente, lembrando que os alunos que em 2020 realizaram exame a esta disciplina "foram os primeiros finalistas", já que o colégio só tem Ensino Secundário desde o ano letivo 2017/2018.

professores experientes