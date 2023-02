Ficaram por realizar 884 viagens devido à greve nos comboios

A greve dos trabalhadores da CP - Comboios de Portugal levou, esta segunda-feira, a que não fossem realizadas 74% das viagens. Foram suprimidos 884 dos 1194 comboios programados entre as zero e as 20 horas, segundo disse a transportadora ao JN.

Deste modo, foram efetuadas apenas 310 viagens, correspondendo aos serviços mínimos previstos: 18 de longo curso; 84 regional e inter-regional; 144 nos urbanos de Lisboa; e 64 nos comboios urbanos do Porto. A taxa de supressão foi semelhante nos vários serviços, sempre na ordem dos 73% ou 74%.

No ponto de situação feito anteriormente pela transportadora, sobre o serviço prestado entre as zero e as 18 horas, a taxa de viagens não realizadas era ligeiramente superior, de quase 76%, quando tinham sido já cumpridas 239 viagens. A empresa indicou a supressão de 751 comboios num total de 990 programados.

A CP alertou, no final da semana passada, para as "fortes perturbações" esperadas na circulação dos comboios entre as zero horas desta segunda-feira e as 23.59 horas de quinta-feira, 2 de março.

Os protestos também envolvem a Infraestruturas de Portugal (IP) pelo impasse nas negociações salariais com as respetivas administrações.