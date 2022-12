Figura nacional de 2022 - António Costa - Da prometida "maioria de diálogo" ao "habituem-se!" 

Primeiro-ministro alcançou a desejada maioria absoluta e lembrou à Oposição que irá durar quatro anos. Lista de demissões continuou a crescer, com a saída de Pedro Nuno Santos.

António Costa Foto: Ilustração - Olga Logvinova

Foi, sem dúvida, o ano de António Costa, por ter conseguido a desejada maioria absoluta, a segunda do PS após a de José Sócrates, em 2005. Maioria absoluta não é poder absoluto, disse o primeiro-ministro após as eleições de janeiro. Porém 2022 termina com Costa a trocar a promessa de diálogo por um aviso à Oposição: "habituem-se" porque "vão ser quatro anos". O final do ano fica ainda marcado pela nova onda de demissões, incluindo a do ministro Pedro Nuno Santos, potencial candidato à sucessão no PS.