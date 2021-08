Fila e ansiedade na vacinação de adolescentes em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:15 Facebook

Ana Amaral, de Coimbra, está de férias em Viana do Castelo, e acompanhou o filho David, de 17 anos, ao Centro de Vacinação do município para a primeira vacina, este sábado de manhã.

"Estamos de férias cá e não podíamos perder a oportunidade. Está a correr bem e foi relativamente ágil. Até pensei que demorasse mais tempo, uma vez que não tínhamos agendamento feito, portanto, fiquei satisfeita", afirmou a mãe, após a vacinação de David.

"Queria muito vacinar-se e vim com ele, porque precisava de algum apoio", justificou Ana. O filho adolescente comentou: "Estava muito ansioso, mas foi bom. Ainda nervoso [depois de tomar a vacina] mas estou bem. Não estou a sentir nada".

O dia começou com fila à porta daquela estrutura, com 600 jovens daquela faixa etária com autoagendamento e modalidade de "Casa Aberta" para maiores de 18 anos. Para amanhã, domingo, estão agendados já cerca de 300 adolescentes.

Para Alice Amorim de 17 anos, residente em Chafé, Viana, o sábado começou com a vacinação em Viana, momento que foi registado em fotografia com o telemóvel pela mãe Sónia. "É um dia importante. É bom saber que ela vai ficar mais protegida, porque é a menina dos nossos olhos", comentou.

Alice ri, diz que "nem pensar publicar a fotografia nas redes sociais" e depois confessou: "Estava muito ansiosa, mas acho que a vacinação é pelo bem de todos. Se todos vacinarmos acho que vamos voltar à normalidade mais rápido". "Estou a estudar e a vacina é importante, porque dentro das salas de aula não é cumprido o distanciamento social e assim teremos mais liberdade e estaremos mais seguros", acrescentou.

Arranca a vacinação dos jovens de 16 e 17 anos em Viana do Castelo (Rui Manuel Fonseca/Global Imagens) Foto: Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

O Centro de Vacinação de Viana do Castelo começou este sábado com fila à porta, num "dia atípico" por causa da quantidade de pessoas e também pela "conjuntura de gerações", segundo os profissionais de saúde que trabalham no espaço.

Com "Casa Aberta" das 9 às 18 horas, sábado e domingo, a equipa "está preparada para o número de pessoas que vier". De acordo com a coordenação do Centro de Vacinação, foi assegurada na retaguarda uma estrutura de "apoio para fornecimento de vacinas se necessário". Estão a ser administradas vacinas Pfizer e Janssen.

Catarina Silva, que auxilia na coordenação da equipa diária de cerca de 20 funcionários da Câmara Municipal de Viana, no apoio logístico do centro, destacou o ambiente que se vive este sábado, pela afluência de adolescentes. "É um dia diferente. Temos uma faixa etária que ainda não tinha passado pelo Centro de Vacinação, a dos 16 e 17 anos. Vêm maioritariamente acompanhados pelos pais ou por algum adulto. Estávamos com grande expectativa em relação a este fim de semana e está a fluir bastante bem. Houve uma grande adesão logo de manhã", disse a técnica superior de Educação da autarquia, que desde fevereiro deste ano está alocada ao apoio à vacinação.

"Nota-se que alguns jovens estão nervosos. Eles acabam por manifestar e partilhar connosco isso, mas parece-me que isso é transversal a várias faixas etárias", acrescentou Catarina Silva.