Filas à porta das conservatórias antes da lei da nacionalidade mudar

Longas filas de espera, desacatos e pessoas a dormir à entrada das conservatórias centrais são alguns dos relatos de quem, ao longo dos últimos dias, procurou conseguir senhas para ser atendido e tratar dos processos de naturalização, antes da entrada em vigor das alterações a 1 de setembro à lei da nacionalidade. O Sindicato Nacional dos Registos e Notariado diz que a razão dos atrasos deve-se a "falta de recursos humanos" para tratar de processos.

A alteração à lei da nacionalidade portuguesa vai pôr fim ao estatuto de descendente de judeu sefardita, o que levou a um aumento exponencial da afluência às conservatórias. Esta subida no número de pedidos, aliada à greve decretada pelo Sindicato Nacional dos Registos (SNR), que decorreu todas as segundas e sextas-feiras do mês de agosto, têm gerado longas filas e até desacatos na Conservatória do Registo Central de Lisboa e no Arquivo Central do Porto.

As testemunhas relatam episódios de agressões na fila de espera, desacatos com moradores, pessoas e advogados a dormirem à porta das instalações para conseguirem obter as poucas senhas disponíveis, situações que são igualmente confirmadas pelo SNR.