Filas na reabertura dos centros comerciais da Grande Lisboa

Mais de 6000 pessoas entraram e saíram nas primeiras duas horas de reabertura, da manhã desta segunda-feira, no Ubbo, o maior centro comercial da Grande Lisboa. Uma loja de roupa, conhecida pelos preços baixos, foi a mais concorrida aqui, mas também no centro comercial Colombo.

Ainda antes do horário de abertura, às 10 horas, já se concentravam na fila para a Primark do Ubbo mais de 400 pessoas. Um número que foi diminuindo com a entrada dos clientes, mas que não impede que perto da hora do almoço houvesse ainda grande número de clientes à espera da sua vez.

Além desta loja, apenas outra cadeia internacional, a Kiabo, e o outlet do El Corte Inglês apresentavam alguma fila.

A dimensão do centro comercial e as medidas de segurança implementadas pela administração fizeram, no entanto, com que o regresso dos clientes fosse marcado por um ambiente de grande tranquilidade.

Além da forte presença dos seguranças em todos os pisos, também os ecrãs espalhados por todas as instalações indicando o nível de ocupação, contribuíram para o clima de confiança geral que se sentiu neste regresso à atividade.

Colombo

No Centro Colombo, tradicionalmente um dos mais concorridos de Lisboa, as filas para a loja da Primark, por volta da hora de almoço, tinham cerca de hora e meia de espera. Aqui, muito antes da abertura, logo às 8 da manhã, já havia uma enorme multidão à porta.

A loja da cadeia britânica era o espaço mais concorrido, embora outras zonas, como a restauração, sentissem já os efeitos da reabertura.

As grandes lojas de roupa são as que mais gente concentram, com algumas filas nos corredores. Já as de menor dimensão não registam grande procura.

A procura por este centro comercial é, no entanto, percetível logo à chegada, onde o parque de estacionamento do -1 está praticamente cheio